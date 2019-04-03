На Донбассе зафиксировали фальсификацию во время выборов
Разницу в пользу одного из кандидатов завысили в девять раз
На данный момент полиция Донецкой области открыла уголовное производство по факту искажения данных при обработке бюллетеней на избирательном участке. О нарушении правоохранителям сообщили члены территориального избиркома. Они увидели разницу между цифрами, которые передали в ЦИК и уже обнародованным результатам на сайте Центризбиркома.
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
Таким образом, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
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