На Донбассе замечено большое количество "Градов" боевиков

Противник продолжает активничать на фронте и нагло нарушает договоренности

/ Фото: Минобороны РФ

Пока на передовой боевики не прекращают обстрелы, в тылу они тоже нарушают Минские договоренности – наблюдатели ОБСЕ заметили запрещенные реактивные системы залпового огня "Град", сообщает штаб Объединенных сил.

Так, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) отмечает, что оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику с нарушением линий отвода.

"В отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 16 декабря обнародована информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода. В частности, 14 декабря вблизи населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 километров к юго-западу от Луганска) патруль ССМ ОБСЕ зафиксировал 22 единицы реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм)", – сообщили в СЦКК.

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Украинская сторона отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон.

Как сообщали новости "Сегодня", за первые две недели декабря ВСУ нанесли большой урон боевикам. В штабе ООС рассказали, сколько враг потерял человек за последнее время.

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