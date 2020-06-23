На Донбассе замечено большое скопление техники боевиков

Боевики не только усиливают обстрелы на передовой, но и в тылу нарушают Минские договоренности. Наблюдатели ОБСЕ заметили большое количество тяжелого вооружения оккупантов, которое находилось за пределами мест хранения.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Как заявила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК), боевики минируют местность в районе Петровского, где ранее были разведены силы, – там обнаружено 60 противотанковых мин. Такое же количество противотанковых мин обнаружили за пределами данного участка в поле.

Вблизи поселка Новогригорьевка, на полигоне возле поселка Миусинск и на взлетно-посадочной полосе аэродрома в поселке Переможное Луганской области было зафиксировано вооружение с нарушением линий отвода, а именно:

шесть 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка";

четырнадцать 152-мм и 122-мм самоходных гаубиц 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика";

четырнадцать 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град";

шесть 100-мм буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира";

шестнадцать 152-мм буксируемых гаубиц Д-20 и 2А65 "Мста-Б".

Также на полигоне вблизи поселка Мирное, на территории объекта у поселка Хрустальный и на взлетно-посадочной полосе аэродрома в поселке Переможное наблюдатели ОБСЕ заметили:

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четырнадцать зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 9К33 "Оса";

семь 120-мм минометов 2Б11 "Сани";

шестнадцать 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика";

шесть 100-мм буксируемых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира";

семнадцать 122-мм буксируемых гаубиц Д-30А "Лягушка";

тридцать один танк Т-64 и Т-72.

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Беспилотник также зафиксировал по меньшей мере 40 боевых машин пехоты (БМП).

На железнодорожной станции вблизи поселка Вознесеновка наблюдатели засекли пятнадцать вагонов-цистерн, вероятно, с горюче-смазочными материалами.

Как сообщали новости "Сегодня", мы показывали уникальные снимки, как Россия перебрасывает технику на Донбасс. Волонтеры-разведчики установили участок границы, где Россия незаконно вторгается в Украину.

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