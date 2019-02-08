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На Донбассе замечены танки и пушки боевиков: техника даже возле жилых домов

Сегодня, 18:07

Противник снова нарушает договоренности – разворачивает даже системы ПВО

Фото: Getty Images
На Донбассе замечены танки и пушки боевиков: техника даже возле жилых домов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/da7/192/5c5da71927f7d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/da7/192/5c5da71927f7d.jpg Донбасс Противник снова нарушает договоренности – разворачивает даже системы ПВО

На Донбассе снова замечено большое количество тяжелой техники боевиков, причем не редко она размещается в жилых кварталах вблизи домов мирных жителей. Об этом сообщает украинская сторона в СЦКК со ссылкой на данные ОБСЕ.

Так, 5 февраля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии зафиксировал на юго-западе от Луганска, вооружение, которое принадлежит наемникам вооруженных формирований Российской Федерации: недалеко от Бугаевки 14 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), три буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и шесть противотанковых орудий (МТ-12 "Рапира", 100 мм).

"Кроме того, боевики продолжают размещать свое тяжелое вооружение рядом с жилыми домами мирных жителей. В поселке Калиновка (на северо-востоке от Донецка) они разместили один зенитный ракетный комплекс (9К33 "Оса"). А на окраине поселка Желтое (на северо-западе от Луганска) – один миномет (вероятно 2Б11 "Сани", 120 мм)", – говорится в сообщен6ии.

В ОБСЕ также отмечают размещение оккупационными войсками техники за пределами выделенных мест хранения тяжелого вооружения. В тот же день беспилотник заметил у Шимшиновки 11 танков (Т-72), в районе Бугаевки оккупанты сосредоточили 17 танков (Т-64), девять буксируемых минометов (ПМ-38, 120 мм) и семь зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10").

Неподалеку Мирного наблюдатели обнаружили двадцать один танк (одиннадцать Т-64 и десять Т-72), восемь самоходных гаубиц (2С1), шесть противотанковых орудий (МТ-12), девять буксируемых минометов (2Б11) и восемь зенитных ракетных комплексов (9К35 ). Вблизи Круглика боевики держат на готовые одиннадцать танков (десять Т-72 и один Т-64). А двенадцать буксируемых гаубиц (десять 2А65 "Мста-Б", 152 мм и две 2А36 "Гиацинт-Б", 152 мм) зафиксировано у Хрустального.

Как на днях мы писали, вблизи Луганска замечено много техники боевиков. Наблюдатели заметили вблизи поселков Мирное и Белое десятки единиц танков и артиллерии различного типа, что идет в нарушение Минских договоренностей.

Также сообщалось, что на Донбассе боевики развернули более 100 танков и пушек. Обнаружены были более 50 танков и большое количество единиц артиллерии разных типов.

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Тег техника, обсе, Донбасс, танки, боевики

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