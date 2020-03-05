На Донбассе заметили большое скопление "Градов" и пушек боевиков

Пока на передовой не утихает вражеский огонь, в тылу противник тоже проявляет опасную активность. Наблюдатели ОБСЕ заметили десятки "Градов", танки и артиллерию. Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК).

Украинская сторона отмечает, что оккупационные войска грубо нарушают Минские договоренности, размещая вооружение как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения.

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"2 марта БПЛА (миссии ОБСЕ) малого радиуса действия на временно оккупированной территории Луганской области зафиксировал 20 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град") у населенного пункта Краснолучский, семь "Градов" на полигоне у населенного пункта Миусинск, семь "Градов" на территории объекта к юго-западу от населенного пункта Садовый. 3 марта патруль Миссии зафиксировал шесть "Градов", которые двигались в южном направлении по дороге на юго-запад от населенного пункта Ивановка Луганской области. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода", – сообщили в СЦКК.

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Кроме того, 2 марта были зафиксированы 11 танков (Т-64Б, Т-64БМ – восемь единиц, Т-72 – три единицы), 10 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика") и 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка") на полигоне у населенного пункта Миусинск. А 3 марта патруль Миссии зафиксировал два танка Т-72 на полигоне у населенного пункта Круглик. Указанное вооружение было размещено за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 марта боевики повредили газопровод на Донбассе. Это привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров.

Видео: ООС

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