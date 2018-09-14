На Донбассе засекли 56 единиц техники боевиков – СЦКК

Сегодня, 09:52

Россия продолжает нарушать договоренности по отводу вооружений и техника может нести угрозу украинской армии

Танки боевиков Донбассе. Фото: Архив &quot;Сегодня&quot;
Танки боевиков Донбассе. Фото: Архив "Сегодня"

Украинская сторона в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) на Донбассе зафиксировала 56 единиц техники боевиков, которая размещена с нарушением линии отвода вооружений, сообщает штаб ООС.

Отмечается, что техника была зафиксирована наблюдателями ОБСЕ 13 сентября на оккупированной территории. Вооружение, которое размещено с нарушением линии отвода: Хрустальное – 10 "Градов", Терновое – 20 танков, Мирное – 5 танков и 3 122 мм прицепные гаубицы Д-30.

Вооружение, которое отсутствует в районах хранения: "Грады" – 4 единицы, 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" – 3, 152 мм прицепные гаубицы 2А65 "Мста-Б" – 6, 122 мм прицепные гаубицы Д-30 – 5 единиц.

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Напомним, недавно украинская сторона в СЦКК сообщила, что наблюдатели ОБСЕ заметили на Донбассе беспрецедентное количество техники РФ. Беспилотник миссии зафиксировал значительное количество тяжелого российского вооружения, которое размещено с нарушением линий отвода, и отсутствует в районах хранения. Всего было обнаружено 472 единицы техники.

Также вчера разведка сообщала, что Россия подтянула дополнительные войска к границе с Украиной. Отмечается, что переброшены войска были в рамках учения "Восток-2018", у которых на вооружении, среди прочего, "Ураганы".
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Источник:

"Сегодня"

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