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На Донбассе засекли десятки единиц артиллерии боевиков

18 октября, 16:54

Противник продолжает игнорировать договоренности по отводу тяжелого вооружения

/ Фото: Сегодня

На оккупированных территориях Луганской области наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили нарушение боевиками договоренности об отводе тяжелого вооружения, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в отчете наблюдателей обнародованная информация, что на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировано вооружение, которое размещено с нарушением линий отвода.

"В частности, 15 октября, около населенного пункта Бугаевка, что в Луганской области, беспилотный летательный аппарат СММ зафиксировал шесть буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 16 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и семь единиц противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики были приведены в полную боеготовность. 14 октября на полигонах "Южный" (Донецкая обл.) и "Центральный" (Луганская обл.) одновременно начались тактические учения российских оккупационных войск. Действия боевиков "Л/ДНР" контролирует комиссия Южного военного округа РФ из Ростова.

В свою очередь в ВСУ рассказали о грядущей широкомасштабной военной агрессии России на границе с Беларусью и Бессарабией. Заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Таран озвучил тревожные новости для Украины.

А тем временем на Донбассе по-прежнему напряженная обстановка. Смотрите в сюжете, что происходит на передовой:

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обсе Донбасс боевики артиллерия ООС

Источник: Сегодня

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