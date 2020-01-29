На Донбассе засекли десятки танков боевиков: где видели технику

/ Фото: Минобороны РФ

Пока на фронте продолжаются обстрелы и ВСУ несут потери, боевики снова взялись за старое. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали большое количество танков и артиллерии, которые оказались вне мест хранения согласно договоренностям в Минске. Об этом сообщает украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Отмечается, что вражеская техника была размещена с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения тяжелого вооружения.

"26 января БПЛА зафиксировал четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм), две самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика" , 122 мм) у населенного пункта Белое, одну САУ (2С9 "Нона-С", 120 мм) у населенного пункта Голубовка. В этот же день БПЛА зафиксировал один танк (Т-64) и один миномет (неустановленного типа) у населенных пунктов Новоселовка и Нижнее Лозовое. На следующий день патруль Миссии зафиксировал три буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) в населенном пункте Новогригорьевка. Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода. Кроме того, 23 января с помощью воздушного наблюдения зафиксировано 49 танков (неустановленного типа) на полигонах возле населенных пунктов Круглик и Мануйловка. Указанное вооружение размещено за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения", – говорится в сообщении.

Реклама

Украинская сторона в СЦКК считает, что такими действиями оккупанты очереднйо раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности.

В тренде Россия скрывает правду о ситуации в Крыму: в США сделали четкое заявление

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики снова применяют "любимую" тактику. Как узнала украинская разведка, противник размещает артиллерию вблизи жилых домов, чем ставит под угрозу жизни мирных жителей.

Также смотрите в сюжете, что сейчас происходит на передовой и как там обстановка:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама