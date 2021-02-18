На Донбассе засекли почти 50 танков и гаубиц боевиков: где видели технику

На Донбассе снова заметили большое скопление техники боевиков в нарушение Минских договоренностей.
Об этом сообщает штаб Объединенных сил, ссылаясь на данные ОБСЕ.
23 единицы с нарушениями установленных линий отвода тяжелого вооружения:
- 11 единиц 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 6 единиц 122-мм гаубиц Д-30А "Лягушка" вблизи населенного пункта Бугаевка (Луганская область);
- 2 единицы гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 4 "Лягушки" вблизи населенного пункта Белое (Луганская область).
20 единиц техники, размещенной за линией отвода, но за пределами выделенных мест хранения:
- 10 танков Т-64 и Т-72, 6 минометов и 3 зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10" вблизи Бугаевки;
- танк Т-64 вблизи жилого района в населенном пункте Перевальск (Луганская область).
Также наблюдатели заметили военное присутствие в зоне безопасности вблизи населенного пункта Лобачево (Луганская область) – 6 боевых бронированных машин.
Как сообщали новости "Сегодня", в главном управлении разведки Минобороны Украины тоже заявляли, что боевики подтянули на передовую танки и специальные российские разведстанции.
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