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На Донбассе засекли почти 50 танков и гаубиц боевиков: где видели технику

18 февраля, 17:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

На фронте и так напряженная ситуация, а тут еще артиллерия с танками замечена

На Донбассе снова заметили большое скопление техники боевиков в нарушение Минских договоренностей.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил, ссылаясь на данные ОБСЕ.

23 единицы с нарушениями установленных линий отвода тяжелого вооружения:

  • 11 единиц 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 6 единиц 122-мм гаубиц Д-30А "Лягушка" вблизи населенного пункта Бугаевка (Луганская область);
  • 2 единицы гаубиц 2С1 "Гвоздика" и 4 "Лягушки" вблизи населенного пункта Белое (Луганская область).

20 единиц техники, размещенной за линией отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

В тренде
На Донбассе боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку"
  • 10 танков Т-64 и Т-72, ​​6 минометов и 3 зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10" вблизи Бугаевки;
  • танк Т-64 вблизи жилого района в населенном пункте Перевальск (Луганская область).

Также наблюдатели заметили военное присутствие в зоне безопасности вблизи населенного пункта Лобачево (Луганская область) – 6 боевых бронированных машин.

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Как сообщали новости "Сегодня", в главном управлении разведки Минобороны Украины тоже заявляли, что боевики подтянули на передовую танки и специальные российские разведстанции.

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техника Донбасс танки артиллерия

Источник: Сегодня

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