На Донбассе засекли танки и артиллерию боевиков: где увидели технику

В прошлом месяце на Донбассе уже отмечалось большое скопление техники боевиков, а теперь снова оккупанты нарушают мирные договоренности – наблюдатели ОБСЕ засекли вражеские танки и артиллерию.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что российско-оккупационные войска и дальше продолжают игнорировать и грубо нарушать линию отвода тяжелого вооружения.

"Во время наблюдательного полета БПЛА представителей Миссии (ОБСЕ) зафиксировал на территории объекта вблизи неподконтрольного правительству Украины поселка Лутугино Луганской области 11 танков Т-64, а также 152 миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт-С", – говорится в сообщении.

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Также украинская сторона в СЦКК отмечает, что боевики продолжают устанавливать минные поля вблизи участка разведения сил в Петровском.

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Кроме этого, с целью сокрытия вооружения и военной техники боевики срывают запланированные наблюдательные полеты Миссии путем обстрелов из стрелкового оружия беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что боевики подтянули на скрытые позиции артиллерию.

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