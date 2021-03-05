На Донбассе засекли танки и гаубицы боевиков: где видели технику

Пока на передовой не утихают обстрелы, в тылу противник тоже активничает. Наблюдатели ОБСЕ заметили танки и артиллерию боевиков, размещенную в нарушение договоренностей.

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Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Украинская сторона отмечает, что, несмотря на подписанные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные меры по усилению и контролю режима прекращения огня, Россия и ее наемники перемещают запрещенное Минского соглашениями вооружение и технику с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения.

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"Шесть танков Т-72Б и три самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика" вооруженных формирований РФ размещены с нарушением линий разведения на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики применяют новую тактику против ВСУ. Противник стал активно применять специальные самоликвидирующиеся мины. Бойцы рассказали, насколько опасны российские ПОМ-2.

Видео: Сегодня

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