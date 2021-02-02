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На Донбассе "зашевелилась" артиллерия боевиков: что происходит в "Л/ДНР"

2 февраля, 13:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты явно настроены не на перемирие, а на боевые действия

На Донбассе оккупанты снова проводят учениях с участием артиллерии и минометных подразделений с перемещением на передовые позиции.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование повышает боевую готовность артиллерии оперативной группировки российско-оккупационных войск. С 1 февраля в соединениях и частях "1-го и 2-го армейских корпусов" продолжает работу комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Особое внимание комиссия уделяет вопросам материально-технического обеспечения артиллерийских и минометных подразделений и их готовности к выполнению задач по назначению.

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В то же время в ходе проверки комиссией готовности дежурных огневых средств, осуществляется перемещение бронегруппы противника на заранее подготовленные позиции с последующей маскировкой техники.

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Как сообщали новости "Сегодня", за неделю боевики ранили пятерых армейцев, один из которых скончался в больнице.

Тем временем в разведке ВСУ сообщили, что за январь боевики понесли большие потери на Донбассе. Противник облегчает задачу украинской армии – большинство потерь небоевые.

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Донбасс разведка боевики артиллерия

Источник: Сегодня

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