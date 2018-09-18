На Донбассе завершили работы по обустройству КПВВ "Марьинка"

Вчера, 23:59

На КПВВ установили два зала ожидания

скриншот видео
скриншот видео

На Донбассе завершили работы по обустройству контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, на КПВВ установили два зала ожидания (по одному на въезд и выезд), оборудовали их системами вентиляции, кондиционирования и обогрева, разместили информационные стенды и мониторы.

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Также залы ожидания обеспечили стабильным электроснабжением, построили скважину и подвели воду к санитарным модулям, установили навесы над пешеходными зонами и зонами прохождения автомобильного контроля, а также ограждение внутри КПВВ для разграничения движения автотранспорта от пешеходных дорожек.

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Куць отметил, что обустройство КПВВ осуществили за счет областного бюджета - на это потратили 11,3 млн гривен.

Кроме того, он добавил, что обслуживание пропускного пункта будет осуществляться за счет областных средств и уже заключен соответствующий договор с местным коммунальным предприятием.

Ранее контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской на Донбассе возобновил свою работу, его пропускные возможности выросли вдвое – до 12 тысяч человек.

Кроме того, пограничники рассказали о ситуации на пунктах въезда-выезда на Донбассе.
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Источник:

"Сегодня"

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