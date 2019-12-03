На Донбассе заживо сгорела легендарная "баба Маша"

В понедельник, 2 декабря, стало известно о трагической гибели 79-летней жительницы поселка Опытное на Донбассе 79-летней Марии Горпинич, ставшей легендой из-за своей патриотической позиции.

"Киборг в штатском", как прозвали старушку, сгорела заживо в своем доме. Об этом сообщает фонд "Повернись живим" в Facebook .

По предварительным данным, пожар в доме женщины случился из-за возгорания от керосиновой лампы или свечи. Спасатели не смогли вовремя добраться на место ЧП из-за отсутствия нормальной дороги.

Женщина была одной 38 жителей, которые отказались покидать свои дома. В 2014 году она потеряла мужа, а в 2015 на ее руках умер раненый террористами сын, которого похоронили в воронке от снаряда врага рядом с домом.

Горпинич или просто "баба Маша" стала легендой среди журналистов. Она жила без электричества и под угрозой постоянных обстрелов российских оккупантов, однако до последнего оставалась на передовой и помогала волонтерам.

Новости "Сегодня" сообщали: по словам бывшей главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер, с апреля 2014 года по 9 июня 2019-го жертвами вооруженного столкновения на востоке Украины стали 3332 человека из числа гражданского населения .

А нынешняя глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила, что с 16 мая по 15 августа 2019 года на Донбассе погибли восемь мирных жителей и еще 60 получили ранения.

Напомним, в 2017 году в ООН назвали шокирующее число жертв войны на Донбассе. Зафиксировано более 34 тысяч жертв среди гражданского населения, украинских военных и членов вооруженных групп.

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