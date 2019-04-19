Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе женщине вынесли приговор за торговлю людьми

Сегодня, 16:53

Ранее судимая жительница Лисичанска получила шесть лет тюрьмы

Фото AFP
Фото AFP. Фото: AFP

В Луганской области суд вынес приговор жительнице Лисичанска, которая была признана виновной в торговле людьми. Об этом сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"Во время судебных слушаний прокурором было доказано, что осужденная согласилась подыскивать женщин для занятий проституцией. По договоренности, женщина должна была получать 400 долларов криминальной прибыли за каждую завербованную и переданную "работницу", – написал он.

Как выяснилось, на протяжении апреля-мая 2016 года подсудимая завербовала двух девушек, в том числе несовершеннолетнюю, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в России. Женщину задержали при попытке переправить завербованных через государственную границу.

Было открыто уголовное производство по статье "торговля людьми с целью эксплуатации, в том числе с использованием обмана или шантажа, в отношении несовершеннолетней или нескольких человек".

Лисичанским городским судом подсудимая была признана виновной, ее приговорили к шести годам лишения свободы.

Ранее мы писали о задержании торговца людьми, которые заключал соглашения о предоставлении интимных услуг украинками в Турции. 

А в Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына.

Напомним, в Киевской области женщину, которая за 35 тыс. долларов хотела продать двухлетнего сына, приговорили к восьми годам лишения свободы.

Тем временем, в Харьковской области перекрыли канал торговли оружием.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, приговор, проституция, лисичанск, торговля людьми, луганская область

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе женщине вынесли приговор за торговлю людьми". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Запорожье вынесли приговор несовершеннолетней сутенерше

Вчера, 14:21

Девушка склоняла женщин к занятию проституцией и подыскивала им "клиентов"

В Днепре командира спецподразделения полиции приговорили к пожизненному заключению

17 апреля, 13:22

Мужчина признан виновным в убийстве и ряде других преступлений

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Ученые обнаружили новую причину мерцательной аритмии

MARUV взволновала сеть провокационным кадром

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Зеленский признался, какую цену заплатил за политику

Физики открыли новый источник возобновляемой энергии

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

Утяшева с ребенком "покинула" РФ