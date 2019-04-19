На Донбассе женщине вынесли приговор за торговлю людьми

Ранее судимая жительница Лисичанска получила шесть лет тюрьмы

Фото AFP. Фото: AFP

В Луганской области суд вынес приговор жительнице Лисичанска, которая была признана виновной в торговле людьми. Об этом сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"Во время судебных слушаний прокурором было доказано, что осужденная согласилась подыскивать женщин для занятий проституцией. По договоренности, женщина должна была получать 400 долларов криминальной прибыли за каждую завербованную и переданную "работницу", – написал он.

Как выяснилось, на протяжении апреля-мая 2016 года подсудимая завербовала двух девушек, в том числе несовершеннолетнюю, с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в России. Женщину задержали при попытке переправить завербованных через государственную границу.

Было открыто уголовное производство по статье "торговля людьми с целью эксплуатации, в том числе с использованием обмана или шантажа, в отношении несовершеннолетней или нескольких человек".

Лисичанским городским судом подсудимая была признана виновной, ее приговорили к шести годам лишения свободы.

Ранее мы писали о задержании торговца людьми, которые заключал соглашения о предоставлении интимных услуг украинками в Турции.

А в Херсонской области женщина пыталась продать своего трехмесячного сына.

Напомним, в Киевской области женщину, которая за 35 тыс. долларов хотела продать двухлетнего сына, приговорили к восьми годам лишения свободы.

Тем временем, в Харьковской области перекрыли канал торговли оружием.

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