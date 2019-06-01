На Донбассе женщина продавала гранаты по 300 гривен

У злоумышленницы изъяли четыре гранаты

Фото: Нацполиция

На Донбассе полиция задержала женщину, которая продавала боеприпасы. Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

По информации источника, в полицию поступила информация, что жительница Лиманского района предлагает местным жителям купить у нее боевые гранаты.

Так, во время "закупки" полицейские разоблачили 49-летнюю злоумышленницу. Две гранаты Ф-1 женщина оценила в 300 гривен за каждую.

После этого правоохранители задержали фигурантку. Также на месте жительства женщины изъяли еще две гранаты РГД-5.

Руководитель местной полиции Евгений Ващелин рассказал, что эта история началась еще в 2014 году. Тогда сожитель задержанной собрал боеприпасы в местах боевых действий и принес домой. После смерти мужа женщина решила избавиться от четырех гранат, продав их.

По факту возбуждено сразу три уголовных производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, в Днепре на вымогательстве взятки в 20 тысяч долларов был задержан сотрудник полиции из подразделения, которое занимается борьбой с наркотиками. Мужчина требовал деньги с местного жителя, обещая не привлекать его к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ.

Кроме этого, в Киеве оперативники задержали мужчину с арсеналом оружия из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В его квартире нашли винтовки "Мосина", противотанковую гранату РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, часть обреза ружья, патроны калибра 5.45 – 2786 штуки, а также вещества, похожие на наркотическое средство каннабис и метамфетамин.

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