Жизнь в страхе вынудила сдаться очередного бывшего боевика "ДНР"

Мужчина прослужил боевикам несколько дней, а потом отправился в Россию

В Донецкой области 26-летний житель села Парасковеевка, который в 2014 году сотрудничал с террористами, сдался полиции Бахмута. Об этом сообщает отдел коммуникации в области.

Так, в июне 2014 года, поддавшись пророссийской пропаганде, молодой человек решил в свободное от работы на государственном предприятии время, служить террористам. Он проверял автомобили и граждан на блокпосту террористов вблизи родного села. После нескольких дней мужчина понял, что главари боевиков являются обычными преступниками, добровольно покинул ряды террористов и выехал на поиски лучшей жизни в РФ.

"Жизнь на чужбине оказалось не лучше, чем работа на боевиков, поэтому мужчина вернулся домой, чтобы начать жизнь сначала. Узнав из средств массовой информации о том, что есть возможность освободиться от наказания, мужчина решил воспользоваться шансом", – отмечено в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины.

После прохождения проверки и установления того, что на время пребывания в рядах так называемой "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

В полиции напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, добровольно вышла из них и сообщила об этом органам государственной власти, может быть освобождено от уголовной ответственности.

Напомним, в Донецкой области 27-летний житель города Часов Яр сдался патрульной полиции, надеясь на освобождение от уголовной ответственности.

Ранее мы писали о серьезных проблемах, которые процветают в так называемых "ДНР" и "ЛНР" – местные боевики недовольны российским командованием, регулярно нарушают дисциплину – бегут с позиций, пьянствуют, а луганчанам приходится жить на нищенские зарплаты.

Также в Донецкой области полицейским сдался 23-летний житель Славянска, который был командиром минометного расчета боевиков так называемой "ДНР".