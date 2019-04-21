На фронте в день выборов наблюдается "тишина", – Минобороны

За прошлые сутки на Донбассе произошло десять обстрелов

Фото из открытых источников.

С начала дня, 21 апреля, пока в Украине проходит второй тур выборов президента, незаконные вооруженные формирования не открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12 часов обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - заявил Праута, добавив, что подразделения ВСУ надежно контролируют ситуацию, соблюдая условия прекращения огня.

Спикер оборонного ведомства также подтвердил информацию о десяти обстрелах на Донбассе за прошлые сутки, 20 апреля. Он отметил, что враг обстреливал наших защитников из боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным Минобороны, противник четыре раза применял запрещенное минскими договоренностями вооружение, выпустив шесть десятков боеприпасов из 120- и 82-мм минометов.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения. Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Напомним, что 18 апреля командование украинской армии в одностороннем порядке объявило режим прекращения огня на Донбассе в связи с Пасхой. В то же время Объединенные силы оставляют за собой право давать адекватный ответ в случае нарушения режима прекращения огня противником. Несмотря на это, пророссийские боевики продолжают обстрелы – 18 и 19 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных по десять раз.

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