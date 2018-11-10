На грани кризиса: пять городов Луганской области без отопления

В городе Смела Черкасской области отопительный кризис. Мэр называет ситуацию чрезвычайной. Без отопления находятся сады, школы, больницы, многоквартирные дома. Решать проблему будут в понедельник – планируют брать кредит, чтобы решить вопрос с НАК "Нафтогаз Украины".

Без тепла и пять городов Луганской области, где холодными остаются батареи в тысячи домов. В Северодонецке уже три недели не работают школы и детские сады. В больницах мерзнут больные.

Наиболее критическая ситуация с отоплением в двух прифронтовых городах Золотое и Горное, где отопительный сезон и не начинали. Холодные батареи в семидесяти домах, двух школах и двух больницах. Пациенты греются под двумя одеялами. Все из-за того, что местное коммунальное предприятие не получает газ, соответственно не может начать обогрев.

"В неврологии сами знаете здесь инсультные больные, которым необходим постельный режим. Еще у нас есть социальные больные вот все мёрзнем. Сегодня 10 ноября, а у нас ещё не был начат отопительный сезон", – рассказала заведующая отделением городской больницы Горного Ольга Малькова.

Частично без отопления еще три города – Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. В Северодонецке замерзают 50 тысяч жителей – это больше половины населения. В девяти школах уже три недели не учатся дети.

"Вода циркулирует, воду сливаем. Была у нас комиссия – все специалисты говорят что до минус 8 градусов не замёрзнет, но если будет ниже, то ситуация будет критической", – уточнил первый заместитель городского головы Северодонецка Игорь Слесарев.

В Северодонецке два предприятия, которые поставляют тепло, и одно из них ТЭЦ, которая не получила газ для начала работы. Причина – не рассчитались за уже использованное "голубое топливо". Оплатить газ не могут, потому ТЭЦ почти банкрот – ГП "Энергорынок" должно им средства за электроэнергию.

Руководство области в настоящее время в Киеве – договаривается о решении вопроса с чиновниками.

"Уровень долга за газ ТЭЦ составляет 69 млн, а" Энергорынок " ТЭЦ должен почти 100 млн. Если бы вовремя проводились расчеты между этими хозяйствующими субъектами, то не было бы проблемы и люди не страдали в воюющей области. Северодонецка ТЭЦ по решению нашей комиссии начинает отбор газа, и мы начинаем в городе отопительный сезон, также сегодня будет принято решение, что мы подаем газ и городе Горное и Золотое", – пояснил и.о. главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Филь.

На следующей неделе синоптики прогнозируют понижение температуры до минус 5 градусов. В области дежурят 50 аварийных бригад коммунальщиков, которые имеют не допустить размораживания систем центрального теплоснабжения.

Следует отметить, что в 2006 году в Алчевске, который сейчас находится на временно оккупированной территории, произошла коммунальная катастрофа. Из-за аварии прекратили отопление, воду из систем не успели слить, и замерзшие трубы разорвались. Тогда без тепла сидели 60 тысяч местных жителей, а из города были эвакуированы детей. В Северодонецке местные власти обещают – когда газ дадут в город, в течение суток батареи у людей станут горячими.

Как сообщалось, в Украине стартовали проверки качества отопления. Показатели будут учитывать при формировании тарифов на теплообеспечение, которые вырастут из-за повышения цены на газ для населения.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, на сколько могут вырасти тарифы на газ и отопление в Украине.