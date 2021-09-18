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На гречку не хватило? Жителям "ДНР" дарят ничтожные наборы за голос на выборах РФ – фото

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 сентября, 18:12
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Украинцев с оккупированных территорий привезли на территорию РФ для голосования, а в дорогу раздали дешевый сухпай
Жителей ОРДЛО автобусами возили в Ростовскую область РФ
Жителей ОРДЛО автобусами возили в Ростовскую область РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Жителям временно оккупированной территории Донецкой области выдали "презент" за то, что они проголосовали на незаконных российских выборах в Государственную думу. Они получили скромный продуктовый набор в дорогу.

Фото "подарка" опубликовали в Telegram-канале Donetchanyn.

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Отмечается, что для голосования владельцев российских паспортов автобусами привезли на территорию страны-оккупанта.

На снимке видно, что набор состоит из бутылки минеральной воды, печенья, одного яблока, шоколадного батончика, влажных салфеток, а также маленького флага РФ.

Фото Donetchanyn
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Такой паек выдали гражданам, которых в ночь на 17 сентября автобусами вывозили в Ростовскую область России.

"Цена голоса раба. Люди в комментариях возмущаются, что его даже продать нельзя. Некогда бизнес-центр Украины", – написал Donetchnyn.

Жители ОРДЛО с российскими паспортами голосуют на выборах в Госдуму

В России заявили, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.

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Президент Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, который упростил процесс получения российских паспортов жителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", и с 14 июля того же года в Ростовской области начали выдавать документы России украинцам с оккупированных территорий.

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