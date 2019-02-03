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На КПВВ "Гнутово" задержали мужчину со взрывчаткой

Сегодня, 19:41

Житель Мариуполя припрятал в авто две тротиловые шашки весом 400 грамм

На КПВВ "Гнутово" задержали мужчину со взрывчаткой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/727/ab8/5c5727ab888be.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/727/ab8/5c5727ab888be.jpg Донбасс Житель Мариуполя припрятал в авто две тротиловые шашки весом 400 грамм

В воскресенье, 3 февраля, пограничники и сотрудники СБУ на КПВВ "Гнутово" пресекли попытка незаконного перемещения тротиловых шашек 62-летним жителем Мариуполя. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

В сообщении отмечается, что утром данный гражданин на личном автомобиле выехал на временно оккупированную территорию и уже после обеда возвращался из Новоазовска назад. 

Во время осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ "Донецко-Луганское" Госпогранслужбы и сотрудники СБУ обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм.

Водитель и автомобиль были задержаны, продолжаются неотложные следственные действия. 

С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители. 

"Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", – отмечают в пресс-центре ООС.

Напомним, мы сообщали, как люди выживают зимой в Гнутово под Мариуполем. Газа в поселке нет, поэтому некоторые жители ходят за дровами в заминированные лесополосы. 

Также мы писали, что сегодня в зоне ООС на Донбассе боевики устроили 10 обстрелов. Были ранены двое украинских бойцов.

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Тег теракт, СБУ, Мариуполь, взрывчатка, гпсу, гнутово, ООС, днр

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