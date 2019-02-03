На КПВВ "Гнутово" задержали мужчину со взрывчаткой
Житель Мариуполя припрятал в авто две тротиловые шашки весом 400 грамм
В воскресенье, 3 февраля, пограничники и сотрудники СБУ на КПВВ "Гнутово" пресекли попытка незаконного перемещения тротиловых шашек 62-летним жителем Мариуполя. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
В сообщении отмечается, что утром данный гражданин на личном автомобиле выехал на временно оккупированную территорию и уже после обеда возвращался из Новоазовска назад.
Во время осмотра его автомобиля офицеры отдела контрразведки УВВБ "Донецко-Луганское" Госпогранслужбы и сотрудники СБУ обнаружили скрытые в спинке заднего сиденья две тротиловые шашки весом 400 грамм.
Водитель и автомобиль были задержаны, продолжаются неотложные следственные действия.
С какой целью гражданин перевозил взрывчатку выясняют правоохранители.
"Не исключено, что таким образом пророссийские наемники готовят почву для возможных террористических акций", – отмечают в пресс-центре ООС.
Напомним, мы сообщали, как люди выживают зимой в Гнутово под Мариуполем. Газа в поселке нет, поэтому некоторые жители ходят за дровами в заминированные лесополосы.
Также мы писали, что сегодня в зоне ООС на Донбассе боевики устроили 10 обстрелов. Были ранены двое украинских бойцов.
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