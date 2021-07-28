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На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что известно

28 июля 2021 14:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На КПВВ на линии разграничения запустят бесплатный транспорт для тех, у кого нет машины

Жители ОРДЛО вынуждены преодолевать значительные расстояния до КПВВ пешком. Фото: facebook.com/GpkGovBY

Жители ОРДЛО вынуждены преодолевать значительные расстояния до КПВВ пешком. Фото: facebook.com/GpkGovBY

Кабинет министров Украины планирует запустить социальный проект в сфере транспортного обслуживания. Он касается непосредственно бесплатных перевозок для украинцев, которые пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями Крыма, Луганской и Донецкой областей.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, при пересечении пожилые люди и, в частности, с инвалидностью должны преодолевать значительные расстояния пешком.

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"Именно поэтому профильное министерство предложило изменения, чтобы обеспечить бесплатными регулярными перевозками от контрольных пунктов до линии разграничения", – заявил он.

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Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" восстанавливает курсирование электропоездов на Донбассе.

Также напомним, недавно Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Кроме того, нардепы изменили и правила въезда на оккупированный полуостров для украинцев и иностранцев.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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