На КПВВ на Донбассе появится бесплатный транспорт: что известно

На КПВВ на линии разграничения запустят бесплатный транспорт для тех, у кого нет машины

Жители ОРДЛО вынуждены преодолевать значительные расстояния до КПВВ пешком. Фото: facebook.com/GpkGovBY

Кабинет министров Украины планирует запустить социальный проект в сфере транспортного обслуживания. Он касается непосредственно бесплатных перевозок для украинцев, которые пересекают линию разграничения с временно оккупированными территориями Крыма, Луганской и Донецкой областей.

Реклама

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, при пересечении пожилые люди и, в частности, с инвалидностью должны преодолевать значительные расстояния пешком.

Читайте также:

Жителей ОРДЛО не будут штрафовать за незаконное пересечение украинской границы из России. Какие условия

Реклама

"Именно поэтому профильное министерство предложило изменения, чтобы обеспечить бесплатными регулярными перевозками от контрольных пунктов до линии разграничения", – заявил он.

Ранее мы сообщали, что "Укрзализныця" восстанавливает курсирование электропоездов на Донбассе.

Также напомним, недавно Верховная Рада отменила свободную экономическую зону "Крым". Кроме того, нардепы изменили и правила въезда на оккупированный полуостров для украинцев и иностранцев.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией