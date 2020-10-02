Пожар на "Станице Луганской": есть опасность новых возгораний

Пограничники следят за ситуацией на КПВВ

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", который вчера временно закрыли, основные очаги огня локализованы. На месте ЧП продолжают ликвидировать последствия огненной стихии.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, огонь частично повредил объекты в сервисной зоне у КПВВ. В частности, пострадал модуль работников Международного Комитета Красного Креста, который служил пунктом оказания помощи лицам, следующих через линию разграничения.

Возгорания, которые вчера охватили сервисную зону у КПВВ, потушили. Однако все еще существует угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще наблюдаются отдельные очаги тления.

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Сообщается, что сейчас возле контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ – пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию.

Кроме того, в пограничном подразделении создали резерв, который готов оперативно реагировать на изменения обстановки.

"Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ", – говорится в сообщении.

Тушение других очагов возгорания продолжается. Спасатели поделились видео:

Видео: ГСЧС Украины

Ранее мы сообщали, что на Донбассе осталось потушить семь основных очагов.

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Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что пожары в Луганской области связаны с обстрелами.

Все подробности в спецтеме Пожары в Луганской области

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