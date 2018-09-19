На КПВВ Станица Луганская толпа затоптала пенсионерку

Во вторник, 18 сентября, во время прохождения паспортного контроля в пункте въезда-выезда Станица Луганская толпа травмировала 66-летнюю женщину, сообщили наблюдатели благотворительного фонда Право на защиту.

По данным правозащитников, инцидент произошел в очереди на переход КПВВ со стороны оккупированной территории.

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"Обычно людей из общей очереди отправляют на паспортный контроль небольшими группами (50-60 человек). Поэтому иногда они бегут толпой, сбивая друг друга. Так произошло и сейчас. Когда очередь подошла к зоне оформления, кто-то толкнул женщину в спину и она упала. Толпа пробежала просто по ней", - рассказал монитор БФ Право на защиту Михаил Алфимов.

По его словам, женщине оказали первую медицинскую помощь на КПВВ, а затем отвезли в ближайшую больницу. По предварительным данным, женщина получила перелом бедра.

Ранее контрольный пункт въезда-выезда в Станице Луганской на Донбассе возобновил свою работу, его пропускные возможности выросли вдвое – до 12 тысяч человек.

Кроме того, пограничники рассказали о ситуации на пунктах въезда-выезда на Донбассе.