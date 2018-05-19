На линии разграничения пограничники задержали пособника боевиков

Сегодня, 19:16

Мужчина в 2014-2015 годах перевозил из РФ пищевые продукты и боеприпасы

Фото: facebook.com/DPSUkraine
Фото: facebook.com/DPSUkraine

На линии разграничения украинские пограничники и сотрудники СБУ задержали пособника пособников боевиков, который служил в Славянской бригаде незаконного вооруженного формирования "ДНР" в должности водителя. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Одной из главных его задач была доставка продуктов питания и боеприпасов с территории РФ и оккупированного Донецка в боевые подразделения "фейковой республики" в Новоазовском районе. Таким образом он помогал оккупантам за 12 тысяч российских рублей в месяц. Также мужчина отметил, что из-за разногласий с руководством боевиков и "нечеловеческого отношения" к рядовому составу боевиков покинул службу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину передали представителям СБУ.

Напомним, на КПВВ "Маринка" пограничники Краматорского отряда и представители фискальной службы задержали автомобиль, которым попытались перевезти средства в сумме 76 500 долларов США. Спрятали их за спинкой задних сидений под газовой установкой. Нарушителя вместе с деньгами передали сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил для принятия правового решения.

Ранее губернатор Луганской области Юрий Гарбуз рассказал о масштабах контрабанды, которую возят на оккупированный Донбасс.
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Источник:

УНИАН

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