Воины ООС установили большой флаг Украины "под носом" у боевиков Донбасса

Такой символический подарок сделали жителям поселка Трехизбенка

Фото: Getty Images

Большой желто-голубой флаг появился над центром украинского поселка Трехизбенка, от которого около километра до оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Прапор жителям поселка подарили украинские военные Объединенных сил вместе с волонтерами накануне Пасхи.

Государственный символ подняли над поселковым клубом военнослужащие, которые держат оборону в этом районе. Кроме этого, волонтеры привезли в подарок большой патриотический баннер, изготовленный по эскизам человека, проживающего на временно оккупированной территории.

"Сегодня мы поднимаем государственный прапор Украины над поселком Трехизбенка, которое находится на линии франта, чтобы все знали: с этой и той стороны, что Трехизбенка – это Украина", – сказал военнослужащий ВС Украины Вячеслав.

Напомним, недавно Украина отмечала 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом. Об том, как российский Черноморский флот стал украинским и как в Крым прорвалась украинская армия, писали журналисты Сегодня.

Кроме этого, недавно исполнилось 5 лет со дня захвата боевиками Славянска. События в этом городе и положили начало войне на Донбассе. Славянск был освобожден 5 июля 2014 года, но война все еще продолжается. "Сегодня" выяснили, как и чем город живет сейчас, а также о чем думают его жители.

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