Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

Воины ООС установили большой флаг Украины "под носом" у боевиков Донбасса

1 мая, 16:59

Такой символический подарок сделали жителям поселка Трехизбенка

Фото: Getty Images

Большой желто-голубой флаг появился над центром украинского поселка Трехизбенка, от которого около километра до оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Прапор жителям поселка подарили украинские военные Объединенных сил вместе с волонтерами накануне Пасхи.

Государственный символ подняли над поселковым клубом военнослужащие, которые держат оборону в этом районе. Кроме этого, волонтеры привезли в подарок большой патриотический баннер, изготовленный по эскизам человека, проживающего на временно оккупированной территории.

"Сегодня мы поднимаем государственный прапор Украины над поселком Трехизбенка, которое находится на линии франта, чтобы все знали: с этой и той стороны, что Трехизбенка – это Украина", – сказал военнослужащий ВС Украины Вячеслав.

Напомним, недавно Украина отмечала 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом. Об том, как российский Черноморский флот стал украинским и как в Крым прорвалась украинская армия, писали журналисты Сегодня.

Кроме этого, недавно исполнилось 5 лет со дня захвата боевиками Славянска. События в этом городе и положили начало войне на Донбассе. Славянск был освобожден 5 июля 2014 года, но война все еще продолжается. "Сегодня" выяснили, как и чем город живет сейчас, а также о чем думают его жители.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег подарок, линия разграничения, прапор, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " Воины ООС установили большой флаг Украины "под носом" у боевиков Донбасса". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельный бой на Донбассе: появились подробности гибели бойца ВСУ

Сегодня, 14:36

Боевики пытались прорваться вблизи Марьинки, но был остановлен героическими действиями украинских военных

Обострение на Донбассе: потери понесли и ВСУ, и боевики

Сегодня, 07:28

Противник ударил из запрещенного вооружения, нанес урон украинской армии, но получил достойную "ответку"

Боец ВСУ ранен вследствие обстрелов боевиками украинских позиций на Донбассе – штаб ООС

Вчера, 18:30

Боевики четыре раза обстреляли позиции украинских подразделений

Вместе освободим Донбасс и Крым: командующий ООС поздравил украинских пограничников

Вчера, 10:04

Сергей Наев отметил роль пограничников в районе проведения ООС

Сколько нужно ходить пешком каждый день для похудения

Пушилин рассказал, о чем говорил с Ахметовым

Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

Кто такой Владислав Мангер и какова его роль в убийстве Гандзюк

11 ошибок, которые следует избегать при выборе штор

Повышение пенсий в Украине: кому и сколько добавили денег

"Короче, тут болото": Шнуров высмеял Россию в новом стихе

В ПФУ объяснили, как украинцам изменить вид пенсии

Почему я больше никогда не куплю Windows-смартфон

Рубан о словах главы РПЦ о визите в Киев "после смены власти"

10 звездных пар, которые странно смотрятся вместе

Фотографии этого мальчика стали настоящей сенсацией в Сети

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

Сегодня, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Вчера, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

29 апреля, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

Модели Playboy эффектно поздравляют мексиканский клуб с победой

Как понять, что в организме не хватает магния

Ждут приятные сюрпризы: гороскоп на май для всех знаков Зодиака