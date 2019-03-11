На Масленицу в Донецкой области выпекли блин-великан и установили новый рекорд

В Дружковке организовали грандиозное празднование

На Масленицу в Донецкой области выпекли блин-великан и установили новый рекорд 2019-03-11T15:44:00+02:00 Донбасс В Дружковке организовали грандиозное празднование

Масленица-2019 запомнится украинцам вкусными блинами, зажигательным концертами и новыми рекордами. 10 марта в Дружковке Донецкой области благотворительный Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" организовали грандиозное празднование Масленицы с традиционными гуляниями, угощениями и конкурсами. Об этом сообщается на сайте фонда.

На Молодежной площади для дружковчан работали яркие фотозоны, тематические арт-объекты, развлекательные локации, выступали местные коллективы художественной самодеятельности, диджей и кавер-группа Furman Band, были организованы дискотека и фаер-шоу.

Весь день гостям праздника дарили положительные эмоции и настроение аниматоры, ходулисты, баянисты и ведущие. Фонд и хоккейный клуб угощали местных жителей бесплатными блинами с джемами и горячим чаем, провели конкурсы и розыгрыши ценных призов (телевизора, планшета, смартфона и кухонной бытовой техники), сувенирной продукции и сладостей от ТМ "Конти".

"У благотворителей и спортсменов получился масштабный народный праздник с традициями и гуляниями. Для провинциального города, в котором редко проходят такие культурно-массовые мероприятия, это большое событие. Дети прекрасно провели время с аниматорами и в спортивной зоне – у них столько впечатлений! Взрослые танцевали, слушали выступления артистов, по традиции доставали сертификаты с подарками с масленичного столба. В нынешнее время людям не хватает праздника, поэтому спасибо тем, кто его нам дарит", — поделилась впечатлениями дружковчанка Галина Пригожина.

На Масленице в Дружковке Национальный Реестр рекордов Украины зафиксировал новый рекорд. Фонд Бориса Колесникова подготовил сюрприз для местных жителей в виде гигантского трехметрового блина. На его приготовление понадобилось: 20 л молока, 2,5 кг сливочного масла, 192 яйца, 6,5 кг муки, 1,5 кг сахара и 150 г соли. Блин-великан выпекали десять поваров ресторана "Евросити" и пекарни "Бутик хлеба" из Константиновки на специально изготовленной для рекорда сковороде. Необычное кулинарное изделие могли попробовать все желающие.

"Впервые за всю историю "блинных" достижений в Украине зарегистрирован рекорд, который является технически и технологически очень сложным. Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб "Донбасс" поставили перед собой непростую задачу и справились с ней блестяще. До этого были заявки, но реализовать их никто не решился. У сплоченной команды организаторов блин вышел не только большим, но еще вкусным и красивым. Украина сегодня получила новый рекорд, а дружковчане и гости праздника — эстетическое и гастрономическое удовольствие, с чем я всех и поздравляю!", — рассказала Лана Ветрова, директор Национального реестра рекордов.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников присоединился к поздравлениям с Масленицей и подчеркнул, что Донетчина всегда славилась талантами и рекордсменами. "Спасибо всем участникам праздника: жителям Дружковки, Константиновки, спортсменам и артистам за те эмоции, которые они подарили. Здесь, в 25 километрах от линии разграничения, наши граждане по-прежнему продолжают радоваться жизни, работать и растить своих детей. Как бы пафосно это не звучало, но сегодняшний праздник показал, что Донбасса без Украины и Украины без Донбасса быть не может. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы уже в этом году добиться мира, чтобы успешный Донбасс стал частью общего успеха Украины", — отметил Борис Колесников.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова совместно с Попечительским советом Дружковки и Константиновки реализуют социальную программу для жителей Донбасса. На сегодняшний день результатом деятельности является установка пяти новых лифтов в многоэтажках Константиновки (еще семь будут запущены до конца 2019 года); бесплатные занятия в бассейне 250 школьников Дружковки; передача в техникумы и лицеи региона новейшего оборудования для оптимизации учебного процесса.

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