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На место обмена пленными на Донбассе привезли удерживаемых в ОРДЛО украинцев

29 декабря, 10:15

Также из Бахмутского СИЗО отправили на обмен около 50 человек

Фото: Telegram-канал Железный зэк

Фото: Telegram-канал Железный зэк

На КПП "Майорское" под Горловкой, где сегодня, 29 декабря, должен состояться обмен пленными, привезли удерживаемых в так называемых "ДНР" и "ЛНР" лиц.

Так, ранее сообщалось, что заложников вывезли из Луганска и из Макеевской колонии под Донецком.

Кроме того, известно, что два автобуса с около 50 людьми на обмен с непризнанными республиками выехали из Бахмутского СИЗО (находится на подконтрольной Украине территории). Журналисты при этом сообщают, что из аэропорта в Борисполе около девяти утра вылетел военный борт.

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Напомним, предполагается, что обмен состоится в воскресенье, 29 декабря, в районе Горловки (КПП "Майорское") Донецкой области. Пока верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек.

При этом известно, что украинские СМИ не получат аккредитацию на обмен удерживаемыми лицами.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Новый обмен пленными: главные подробности, фото и видео" .

Смотрите также спецвыпуск "Сегодня" на канале "Украина" в 11:00.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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Донбасс Украина обмен пленными

Источник: ТАСС

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