Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На нарушения договоренностей боевиками нужно отвечать зеркально – Кравчук

7 февраля, 19:32

Виктория Барановская Виктория Барановская

Они приводят к боевым потерям в рядах ВСУ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что на действия российских боевиков нужно отвечать зеркально.

Реклама

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", - сказал Кравчук.

В тренде
В Черновцах в торговом центре произошел взрыв (фото)

Он обратил внимание на то, что в последнее время провокаций от боевиков становится все больше. Все они приводят к боевым потерям, и на них нужно давать достойный ответ.

Как сообщалось ранее, российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне ООС. Он исчез 28 января.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс обстрелы леонид кравчук
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогноз
Украину ждут температурные качели от -15 до +13: синоптик уточнила прогнозУкраина
У Путина ответили на призыв
У Путина ответили на призыв "забрать Донбасс домой"Россия
"Ночной хищник": почему боевики боятся уникальную украинскую снайперку (видео)Украина
Собрались захватить Донбасс, а воевать некому: у боевиков
Собрались захватить Донбасс, а воевать некому: у боевиков "Л/ДНР" проблемыДонбасс
Гражданство РФ и бизнес в ОРДЛО: эксперты рассказали, как Тарас Козак мог попасть под санкции
Гражданство РФ и бизнес в ОРДЛО: эксперты рассказали, как Тарас Козак мог попасть под санкцииВласть
Силой затянул в дом: в Мариуполе парень надругался над подростком
Силой затянул в дом: в Мариуполе парень надругался над подросткомДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять