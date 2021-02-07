На нарушения договоренностей боевиками нужно отвечать зеркально – Кравчук

Они приводят к боевым потерям в рядах ВСУ

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что на действия российских боевиков нужно отвечать зеркально.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", - сказал Кравчук.

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Он обратил внимание на то, что в последнее время провокаций от боевиков становится все больше. Все они приводят к боевым потерям, и на них нужно давать достойный ответ.

Как сообщалось ранее, российские наемники обнародовали видео с военнослужащим, которого ранее считали пропавшим во время дежурства в зоне ООС. Он исчез 28 января.

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