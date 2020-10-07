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На оккупированном Донбассе от COVID-19 умерли более 260 человек

7 октября, 08:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

С наступлением холодов ситуация может ухудшится

Из-за распространения COVID-19 ситуация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях будет ухудшаться.

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Об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрировано 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек скончались", – говорится в сообщении.

В УКГВ подчеркивают, что с наступлением холодов ситуация на Донбассе ухудшится.

"Сейчас там госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более длительным, и система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных", – заявляют в ООН.

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Отмечается, что гуманитарные организации доставляют жителям востока Украины воду, продовольствие, одежду, одеяла, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Ранее мы сообщали, ЕС выделил Украине 300 миллионов на борьбу с коронавирусом. Обещанные деньги должны пойти на обеспечение жителей Донбасса.

Также напомним, глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что зараженных коронавирусом в 20 раз больше, чем говорит официальная статистика.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Донбасс статистика инфекция заражение коронавирус умершие COVID-19
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