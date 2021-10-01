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На оккупированном Донбассе отменили комендантский час, но с одним условием

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
1 октября, 15:13
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Оккупационная власть вернула комендантский час только в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
На оккупированном Донбассе частично отменили комендантский час
На оккупированном Донбассе частично отменили комендантский час / Фото: Коллаж: Сегодня

В "ЛНР" продлили отмену комендантского часа до 1 февраля. Кроме того, в "ДНР" продлили отмену комендантского часа по выходным до 1 февраля.

Об этом пишут "Новости Донбасса".

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На оккупированной части Донецкой области ограничения на передвижения для гражданского населения снимается с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. Это значит, что комендантского часа не будет на выходных. Такой режим продлится до 1 февраля 2022 года.

А вот в отдельных районах Луганской области комендантский час совсем отменяется до 1 февраля. Ограничения с 23:00 по 04:00 сохраняются на прифронтовых территориях в Славяносербском районе и возле городов Кировск (Голубовка) и Первомайск.

Эскалация на Донбассе и потери ВСУ

  • 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
  • 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
  • 12 сентября – один погибший и трое раненых;
  • 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
  • 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
  • 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
  • 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
  • 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.

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