На оккупированном Донбассе отменили комендантский час, но с одним условием

В "ЛНР" продлили отмену комендантского часа до 1 февраля. Кроме того, в "ДНР" продлили отмену комендантского часа по выходным до 1 февраля.
Об этом пишут "Новости Донбасса".
На оккупированной части Донецкой области ограничения на передвижения для гражданского населения снимается с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. Это значит, что комендантского часа не будет на выходных. Такой режим продлится до 1 февраля 2022 года.
А вот в отдельных районах Луганской области комендантский час совсем отменяется до 1 февраля. Ограничения с 23:00 по 04:00 сохраняются на прифронтовых территориях в Славяносербском районе и возле городов Кировск (Голубовка) и Первомайск.
Эскалация на Донбассе и потери ВСУ
- 10 сентября в результате вражеских обстрелов один боец ВСУ погиб и трое были ранены;
- 11 сентября – двое погибших, восемь раненых и двое получили боевые травмы;
- 12 сентября – один погибший и трое раненых;
- 13 сентября – погиб один украинский военнослужащий;
- 14 сентября – один боец ВСУ был ранен;
- 16 сентября – в Счастье ранение получил местный житель;
- 17 сентября – двое бойцов получили ранения;
- 19 сентября – украинский военный получил осколочное ранение.
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