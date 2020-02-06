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На оккупированном Донбассе перевернулся автобус: есть погибшие

6 февраля, 23:38

В результате аварии пострадали трое детей

/ Фото: twitter.com/666_mancer

Под оккупированном Новоазовском перевернулся автобус, следовавший маршрутом "Горловка-Севастополь". На сейчас известно о двух погибших. "МЧС" и "ГАИ" работают на месте аварии.

Об этом сообщают в соцсетях.

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Также известно о 18 пострадавших, из них – трое детей.

Пострадавшие госпитализированы в учреждения здравоохранения города Новоазовск.

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Фото: Mykhailo Lysenko, Facebook

Напомним, чтов оккупированном Донецке непогода натворила беды – улицы замело снегом, а общественный транспорт в городе практически не ходит. Фото снежного апокалипсиса горожане публикуют в соцсетях.

В частности, 23-й маршрут заблокирован из-за поваленного ветром дерева. По словам местных жителей, по другим направлениям ситуация не лучше, ведь от снега хорошо почистили только центральные улицы.

Добавим, ранее мы сообщали об ураганном ветре в Одессе – с домов сорваны крыши и упали 38 деревьев. А на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

Также стоит отметить, что в Украину пришел циклон "Петра". В плену снегопадов оказалась практически вся страна.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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Источник: Сегодня

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