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На оккупированной территории Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ

30 июня, 08:47

Команда Миссии потеряла связь с БПЛА при попытке приземлить летательный аппарат

Фото: AFP

На неподконтрольной украинскому правительству территории Донецкой области, вблизи линии соприкосновения, пропал беспилотник дальнего радиуса действия специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Вечером 27 июня, пролетая в районе н. п. Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка), беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия начал быстро терять мощность и высоту (после того как температура двигателя летательного аппарата достигла высокого значения)", - говорится в отчете СММ.

Отмечено, что команда Миссии потеряла связь с летательным аппаратом в 23:22 при попытке осуществить контролируемое приземление БПЛА за пределами жилых районов. Специалисты СММ считают, что БПЛА исчез вскоре после в районе к югу от р. п. Верхнешироковское примерно в 2 км к востоку от линии соприкосновения.

В миссии добавили, что пока делать выводы о причинах инцидента рано. СММ принимает меры для установления местоположения своего БПЛА.

Ранее мы сообщали, что в апреле специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) потеряла уже третий за полгода беспилотный летательный аппарат (БПЛА) из-за обстрелов. 

Напомним, не так давно на Донбассе боевики сбили свой же беспилотник и пытались скрыть свою нелепость путем распространения фейков, что это был якобы украинский БПЛА. 

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Тег обсе, Донбасс, беспилотник, пропажа, оккупированыне территории

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Источник:

Интерфакс-Украина

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