На оккупированный Донбасс хотели переправить наркотиков на миллион гривен

СБУ блокировала наркотраффик на линии разграничения с оккупированными территориями Луганской области

Фото: пресс-служба СБУ.

На оккупированный Донбасс хотели переправить наркотиков на миллион гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51f/e87/5c751fe87f4e7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51f/e87/5c751fe87f4e7.jpg 2019-02-26T13:17:09+02:00 Донбасс СБУ блокировала наркотраффик на линии разграничения с оккупированными территориями Луганской области

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, блокировали перемещения крупной партии амфетамина на временно оккупированную территорию Луганской области.Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местный житель получал наркотики через отделения одной из частных почтовых компаний в Станице Луганской. Полученный "товар" злоумышленник пытался переправить через линию разграничения для продажи.

При осмотре автомобиля фигуранта дела вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда правоохранители обнаружили в одном из почтовых отправлений пять пакетов с амфетамином общим весом полкилограмма.

По предварительным выводам ориентировочная стоимость "посылки" на "черном рынке" составляет почти миллион гривен.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления обстоятельств правонарушения и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в Черновицкой области задержали группу наркопреступников, которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Также сообщалось, что в Николаеве СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки в Россию. Украинские оперативники работали совместно с правоохранителями Германии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На оккупированный Донбасс хотели переправить наркотиков на миллион гривен". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.