На оккупированный Донбасс хотели переправить наркотиков на миллион гривен
СБУ блокировала наркотраффик на линии разграничения с оккупированными территориями Луганской области
Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, блокировали перемещения крупной партии амфетамина на временно оккупированную территорию Луганской области.Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что местный житель получал наркотики через отделения одной из частных почтовых компаний в Станице Луганской. Полученный "товар" злоумышленник пытался переправить через линию разграничения для продажи.
При осмотре автомобиля фигуранта дела вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда правоохранители обнаружили в одном из почтовых отправлений пять пакетов с амфетамином общим весом полкилограмма.
По предварительным выводам ориентировочная стоимость "посылки" на "черном рынке" составляет почти миллион гривен.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для установления обстоятельств правонарушения и других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Напомним, в Черновицкой области задержали группу наркопреступников, которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.
Также сообщалось, что в Николаеве СБУ ликвидировала канал контрабанды кокаина из одной из стран Южной Америки в Россию. Украинские оперативники работали совместно с правоохранителями Германии.
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