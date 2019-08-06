На округе в Покровске победу одержал представитель "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин 2019-08-06T21:13:00+03:00 Донбасс Тем временем ЦИК ожидает подведения итогов голосования в округе 210 в Черниговской области

На округе 50 в Покровске Донецкой области определен победитель среди кандидатов-мажоритарщиков. Депутатом Верховной Рады становится представитель "Оппозиционного блока", действующий мэр Покровска Руслан Требушкин.

Подсчет и обжалования результатов на округе продолжались так долго, что членам Центризбиркома пришлось самим пересчитывать голоса. А из-за беспорядков в округ даже отправляли спецназовцев на вертолете. В конце концов, кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин доказал, что справедливо стал безоговорочным лидером гонки.

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Тем временем единственным округом, который отделяет ЦИК от объявления окончательных результатов выборов, остается 210-й, в Черниговской области. Документы оттуда привезли в Центризбирком только сегодня. Хотя по закону, всех новоизбранных парламентариев должны были объявить вчера. Теперь документы проблемного округа должен проверить Центризбирком и решить: принимать их или отправлять на уточнение. Сколько времени на это нужно, пока не сообщается.

Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на место голосования в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

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