На Пасху оккупанты обстреляли защитников Украины под Крымским

Боевики вели огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем

Фото: Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в праздничный день Воскресения Христова оккупанты устроили один обстрел позиций украинских военных.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, под огонь гранатометов различных систем попали защитники Украины недалеко от поселка Крымское.

"С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации из гранатометов различных систем обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Крымское", – говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что среди украинских воинов обошлось без потерь, а на обстрел врага наши бойцы дали адекватный ответ.

"Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – добавили военные.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что разведка ООС на Донбассе внедрила НАТОвскую технологию, которая помогает найти врага и уничтожить в режиме онлайн. Интеграционная платформа "Дельта" позволяет усовершенствовать процессы общевойскового планирования и управления. Преимуществом новой платформы является применение единого протокола информационного обмена, который внедрен в странах-членах НАТО.

Также сообщалось, что под Донецком "королевская" бригада украинских войск уничтожила БМП боевиков.

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