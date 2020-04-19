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На Пасху боевики на Донбассе стреляли по украинским военным из минометов

19 апреля, 20:37

Елена Вус

Потерь среди украинских военнослужащих нет

С начала сегодняшних суток российско-оккупационные войска, несмотря на праздник Воскресения Христова, обстреляли из миномета калибра 82 мм бойцов Объединенных сил вблизи Песков на Донецком направлении.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На наглую провокацию российских наемников украинские военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на всей линии столкновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - говорится в вечерней сводке по состоянию на 17:00.

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На участках разведения № 1, № 2 и № 3 (в районе Станицы Луганской, вблизи Золотого, в районе Богдановки и Петровского) ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Также отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Напомним, что на Донбассе боевики продолжают обстрелы. За прошедшие сутки враг пять раз атаковал позиции украинской армии с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики воспользовались карантином и подтянули артиллерию. Боевики ограничили транспортное передвижение, что мешает работе ОБСЕ. Отсутствие наблюдателей враг использовал по полной.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс Пасха ВСУ боевики обстрелы минометы режим тишины ООС Пасха 2020

Источник: Сегодня

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