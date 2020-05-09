На передовой было снова "жарко": военные рассказали о потерях ВСУ и боевиков

На Донбассе оккупанты немного снизили активность, но ВСУ жестко наказывают врага и боевики продолжают нести потери. За прошедшие сутки было зафиксировано семь обстрелов позиций украинской армии (в последнее время их бывало больше 20-ти). В результате ранены четыре наших защитника, сообщает штаб Объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наши воины применили дежурные огневые средства в ответ.

Неподалеку Широкино противник вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БПЛА для сброса гранат ВОГ-17.

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Окраины Каменки российские оккупанты обстреляли из 82 мм минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Марьинка противник использовал для обстрелов ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а у Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы.

С наступлением темноты вооруженные боевики из автоматических станковых гранатометов обстреляли позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Пески.

В районе Орехово и Крымского враг атаковал из минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В общем оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

В тренде На Донбассе ВСУ жестко ответили на вражеские обстрелы: боевики понесли потери

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"Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Наши воины приняли исчерпывающие меры для прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, после чего захватчики отказались от дальнейшей активности. По данным разведки, 8 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили", – сообщили в ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 мая на фронте тоже было "жарко". Оккупанты нарвались на "ответку" ВСУ – 12 уничтоженных и раненых. В тот день боевики 21 раз атаковали позиции украинской армии.

Недавно украинские военные в районе Золотого подбили командирский внедорожник боевиков, смотрите видео:

Видео: telegram/Андрей Цаплиенко

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