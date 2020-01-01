На передовой встретили Новый год

Военные надеются, что режим тишины сохранится и в дальнейшем

Новогодняя ночь на фронте прошла спокойно. Как отчитываются в штабе Объединенных сил, ночью "боевики не проявляли огневой активности". Военные надеются, что режим тишины сохранится и в дальнейшем.

Дед Мороз танцует вместе с Снегурочкой, Снегурочка вытаскивает бойцов танцевать.



Это могло бы быть похожим на праздник в детском саду. Если бы не взрослые люди в камуфляже. Короткое и прерывистое поздравление от Деда Мороза указывает, что под белой бородой и красным кожухом также скрывается военный.

"Имею честь вас поздравить с Новым годом! И пожелать здоровья, счастья, успехов, вдохновения и железной воли в достижении цели", – говорит Дед Мороз, поправляя бороду.

Несколько приветственных слов от командира бригады, стишок от Снегурочки – и почта Деда Мороза отправляется в другое подразделение. За день надо успеть объехать всех. И всех – поздравить.

Какой же Новый год без подарков от Деда Мороза и Снегурочки?

Подарки – торт и сладости. Традиционный новогодний оливье, тушеный картофель с мясом, мандарины и соки. Все это также будет на столах у бойцов.

А вот спиртного – даже шампанского – не будет! Бойцы говорят – будут пить его уже дома, после возвращения.

Новый год на передовой очень сильно отличается от того, что там – на мирной территории. Многие из ребят встретят его с оружием в руках – в окопах, на боевых постах или наблюдательных пунктах. Для них Новый год – это, скорее, разделение – между уходящим годом, и будущим. В каком обязательно все должно быть хорошо.

Вот уже несколько дней, как в Марьинке – почти тихо. Без фейерверков со стороны боевиков прошла и новогодняя ночь. Армейцы надеюсь, что такая тишина сохранится и в дальнейшем.

"В Новом году мечтаю о том, чтобы уже закончилась эта война. И все, наконец, вернулись к себе домой и в свои семьи", – делится один из бойцов.

Пожелания для украинцев – такие же простые и понятные: мира, здоровья и достатка.

Между тем, уже 1 января вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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