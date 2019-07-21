Возле пункта пропуска "Майорское" обнаружили взрывоопасный предмет

ГСЧС инициировала вопрос о временном закрытии пункта въезда-выезда

Фото: Николай Чечеткин / Facebook.

В ходе обследования территории у контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области пиротехники нашли взрывоопасный предмет, в связи с чем Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) инициировала вопрос о временном его закрытии.

Об этом 21 июля написал руководитель ГСЧС Николай Чечеткин на своей странице в Facebook.

"С целью недопущения гибели и травмирования гражданского населения, которое пересекает КПВВ, территориальное подразделение ГСЧС инициировало вопрос о временном прекращении функционирования КПВВ "Майорское" для дополнительного и тщательного обследования его территории", – сообщил он.

Ранее новости "Сегодня" писали, что 21 июля в 06:45 в Нацполицию поступило анонимное сообщение о минировании "Майорского". Пропуск через линию разграничения приостановили в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут". Все гражданские лица, которые пересекали линию разграничения в контрольном пункте, и личный состав эвакуировали.

В понедельник, 15 июля, неизвестные уже "минировали" "Майорское". Тогда сообщение поступило перед открытием контрольных пунктов въезда-выезда.

Ранее мы писали, что в столице несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" . Также полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады и Кабинета министров.

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