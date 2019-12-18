Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,47
26,2

На шахте в Донецкой области произошел обвал

18 декабря, 13:51

ЧП произошло в Угледаре

/ Фото: Укринформ

На шахте "Южнодонбасская №1", которая находится в городе Угледар Донецкой области, произошел обвал. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня, в 1.35 на шахте "Южнодонбасская №1" произошел обвал. Об этом по телефону сообщил председатель ПВО НПГУ шахтоуправления Евгений Марусенко. По его словам, обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м", – рассказал Волынец.

Реклама

На момент ЧП в зоне обвала находился один человек – продолжаются поиски. Сейчас шахта не работает, ведутся спасательные работы.

Как сообщал сайт "Сегодня", 14 декабря в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" на горизонте минус 500 м возник пожар. На поверхность живыми и невредимыми эвакуировали 13 горняков.

Также ранее сообщалось, что на Донбассе 17 декабря из-за вражеского обстрела погиб старший солдат Василий Лисицын. Василию было всего 27 лет. Мужчина был родом из Кропивницкого.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

взрыв Донбасс шахта Донецкая область горняки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Всех на всех": Зеленский рассказал, когда может состояться обмен удерживаемыми лицамиПолитика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в Париж
Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в ПарижУкраина
Песков рассказал, что не понравилось Путину в словах Зеленского по Донбассу
Песков рассказал, что не понравилось Путину в словах Зеленского по ДонбассуПолитика
Вырезали органы и глаза: замученного боевиками бойца ВСУ похоронили
Вырезали органы и глаза: замученного боевиками бойца ВСУ похоронилиДнепр
"Нашу позицию легко понять": Путин объяснил несогласие с Зеленским по поводу границыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...