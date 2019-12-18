На шахте в Донецкой области произошел обвал

/ Фото: Укринформ

На шахте "Южнодонбасская №1", которая находится в городе Угледар Донецкой области, произошел обвал. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сегодня, в 1.35 на шахте "Южнодонбасская №1" произошел обвал. Об этом по телефону сообщил председатель ПВО НПГУ шахтоуправления Евгений Марусенко. По его словам, обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м", – рассказал Волынец.

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На момент ЧП в зоне обвала находился один человек – продолжаются поиски. Сейчас шахта не работает, ведутся спасательные работы.

Как сообщал сайт "Сегодня", 14 декабря в селе Глухов Сокальского района на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" на горизонте минус 500 м возник пожар. На поверхность живыми и невредимыми эвакуировали 13 горняков.

Также ранее сообщалось, что на Донбассе 17 декабря из-за вражеского обстрела погиб старший солдат Василий Лисицын. Василию было всего 27 лет. Мужчина был родом из Кропивницкого.

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