Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

На территории ООС продолжат вещание пять радиостанций

21 ноября, 11:46

Еще на год лицензии продлили станциям: "Армия ФМ", "Перец FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ"

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Официальный сайт президента Украины

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ), "Армия FM", "Перец FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ" продолжат вещание на территориях с особым режимом: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания продлил их лицензии еще на один год.

НОТУ, согласно выданному разрешению, будет транслировать шесть программ: "Украинское радио" в Константиновке и Лисичанске; "Радио "Проминь" в Бахмутовке и Лисичанске; "Радио Культура" в Горняке и Бахмутовке; "Голос Донбасса" в Бахмуте, Волновахе, Краматорске, Мариуполе и Бахмутовке; "Украинское радио "Пульс" в Беловодске, Белолуцке, Зориновке, Лисичанске, Марковке, Сватово, Станице Луганской и Троицком. Кроме того, "UА: ПЕРВЫЙ" будет транслироваться в Горняке.

Центральная телерадиостудия Минобороны Украины ("Армия FM – военное радио") будет продолжать вещание в Широком.

Реклама

Передачи ООО "ТРК Класс" (позывные "Перец FM", "Стильное") будут транслироваться в Константиновке Донецкой области. А в Горняке (Донецкая обл.) будут транслироваться программы ООО "Телерадиокомпания "Возможность" ("Радио М").

"Тризуб ФМ/Trident FM" (Телерадиокомпания "Тризуб ФМ") продолжит вещание в Горняке и Гнутовом.

В тренде
Шторм у берегов Одессы: терпит бедствие танкер, появились фото и видео

Ранее, напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в рамках первого этапа развития вещания на пограничных территориях заказал 154 радио частоты в FM-диапазоне для приграничных районов.

Тем временем боевики на Донбассе снова нарушали режим тишины: ранения получили семеро военнослужащих.

Также на днях стало известно имя участника операции Объединенных сил, погибшего из-за обстрелов в Луганской области 14 ноября. Им оказался солдат 14-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Романа Великого Юрий Хомик.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

армия Минобороны радио перец телерадиокомпания FM радио НОТУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиков
Отвод войск на Донбассе: Путин пригрозил возвращением боевиковПолитика
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе Донбасса
До Нового года в Раде собираются принять новый закон об особом статусе ДонбассаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...