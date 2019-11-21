На территории ООС продолжат вещание пять радиостанций

Еще на год лицензии продлили станциям: "Армия ФМ", "Перец FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ"

Иллюстрация / Фото: Официальный сайт президента Украины

Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ), "Армия FM", "Перец FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ" продолжат вещание на территориях с особым режимом: Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания продлил их лицензии еще на один год.

НОТУ, согласно выданному разрешению, будет транслировать шесть программ: "Украинское радио" в Константиновке и Лисичанске; "Радио "Проминь" в Бахмутовке и Лисичанске; "Радио Культура" в Горняке и Бахмутовке; "Голос Донбасса" в Бахмуте, Волновахе, Краматорске, Мариуполе и Бахмутовке; "Украинское радио "Пульс" в Беловодске, Белолуцке, Зориновке, Лисичанске, Марковке, Сватово, Станице Луганской и Троицком. Кроме того, "UА: ПЕРВЫЙ" будет транслироваться в Горняке.

Центральная телерадиостудия Минобороны Украины ("Армия FM – военное радио") будет продолжать вещание в Широком.

Реклама

Передачи ООО "ТРК Класс" (позывные "Перец FM", "Стильное") будут транслироваться в Константиновке Донецкой области. А в Горняке (Донецкая обл.) будут транслироваться программы ООО "Телерадиокомпания "Возможность" ("Радио М").

"Тризуб ФМ/Trident FM" (Телерадиокомпания "Тризуб ФМ") продолжит вещание в Горняке и Гнутовом.

Ранее, напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в рамках первого этапа развития вещания на пограничных территориях заказал 154 радио частоты в FM-диапазоне для приграничных районов.

Тем временем боевики на Донбассе снова нарушали режим тишины: ранения получили семеро военнослужащих.

Также на днях стало известно имя участника операции Объединенных сил, погибшего из-за обстрелов в Луганской области 14 ноября. Им оказался солдат 14-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Романа Великого Юрий Хомик.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама