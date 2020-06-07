На Троицу на Донбассе боевики нарушили "тишину" один раз

В воскресенье, 7 июня, оккупанты на Донбассе, куда РФ ведет активные военные поставки, один раз нарушили режим прекращения огня. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.
Об этом сообщает штаб ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Луганского противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.
"Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили вражеским подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошлые сутки, 6 июня, российские боевики устроили 13 обстрелов на Донбассе. Четверо военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирование.
По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.
Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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