На Троицу на Донбассе боевики нарушили "тишину" один раз

Ситуация в районе операции Объединенных сил остается под контролем

В воскресенье, 7 июня, оккупанты на Донбассе, куда РФ ведет активные военные поставки, один раз нарушили режим прекращения огня. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил нет.

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Луганского противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

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"Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили вражеским подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошлые сутки, 6 июня, российские боевики устроили 13 обстрелов на Донбассе. Четверо военнослужащих получили ранения, еще один – боевое травмирование.

По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного оккупанта.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают "по зубам" ответным огнем. В частности, в мае боевики понесли большие потери.

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