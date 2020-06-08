На Троицу на Донбассе ранили бойцов ВСУ: оккупанты получили "по зубам"

Третий день подряд не обходится на Донбассе без раненых

За минувшие сутки позиции защитников Украины 8 раз попали под обстрелы на Донбассе, в том числе и из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, врагу дали отпор, но в результате атак двое бойцов были ранены.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" пророссийские боевики:

вблизи хутора Вольного и дважды на подступах к Луганскому вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

и дважды на подступах к вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Крымского противник дважды обстрелял украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

неподалеку от Павлополя захватчики дважды задействовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

захватчики дважды задействовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; рядом с Широкино противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

"Украинские защитники, удерживая оборону, действовали отважно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. По данным разведки, за минувшие сутки был ранен один оккупанта. Почувствовав на себе решительность действий военнослужащих Вооруженных сил Украины, противник прекратил свою активность", – утверждают в ООС.

Кроме того, с начала новых суток российские вооруженные формирования тоже успели 4 раза нарушить режим прекращения огня, тоже ранив одного бойца ВСУ. В районе ответственности группировки "Север":

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дважды обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наши опорные пункты неподалеку Новолуганское ;

; также вражеская провокация из стрелкового оружия зафиксирована у Орехово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на подступах к Богдановке российские наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"За текущие сутки в результате обстрелов со стороны захватчиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное", – говорится в докладе ООС.

Усмирив оккупантов при помощи штатного вооружения, украинские подразделения оставили их считать свои потери.

Отметим, что российские оккупанты каждый день обстреливают позиции украинской армии, за что получают весомую "ответку". В частности, в мае боевики понесли большие потери.

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