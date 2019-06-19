На взятке погорел глава администрации Счастья

"Доил" предпринимателя, пока не попался

Фото: Pixabay

Руководитель военно-гражданской администрации г. Счастье Луганской области попался на взятке.

Об этом сообщает в Facebook Управление защиты экономики ГУНП в Луганской области.

Чиновник требовал от предпринимателя 12 тысяч гривен неправомерной выгоды за выдачу распоряжения о предоставлении разрешения на размещение временного сооружения для осуществления предпринимательской деятельности.

Эту же сумму бизнесмен должен был платить чиновнику ежемесячно.

Вчера, 18 июня, служащий был задержан во время получения своих двенадцати тысяч.

Задержание главы военно-гражданской администрации города Счастье.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Главой ВГА в Счастье был Дмитрий Скворцов, пишет Луганский радар. Его на эту должность назначили в апреле 2019 года.

Как сообщалось, в Днепре на взятке попался глава одной из ОТГ Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали начальника отдела Ирпенского управления Государственной фискальной службы во время получения взятки от предпринимателя.

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