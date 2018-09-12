На взятке в 140 тысяч задержаны начальники Нацполиции в Луганской области

Сегодня, 20:30

Подполковник и майор полиции требовали деньги от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности


Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили двух руководителей одного из районных отделов Нацполиции в Луганской области.

Правоохранители установили, что подполковник и майор полиции требовали более 138 тысяч гривен от местного жителя. За указанную сумму чиновники обещали не привлекать мужчину к уголовной ответственности и закрыть уголовное производство за самовольное занятие земельного участка и строительство.

Оперативники спецслужбы задержали на улице районного центра одного из злоумышленников во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 88,5 тысяч грн.

Сейчас решается вопрос об объявлении полицейским о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Напомним, копы рассказали подробности задержания первого замглавы Госгеонедр, погоревшего на взятке в 3000 долларов. Мздоимец приехал забрать "дань" на собственном авто и успел спрятать незаконно нажитое в кошелек.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в Хмельницкой области на крупной взятке поймали подполковника ГСЧС.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.
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Источник:

"Сегодня"

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