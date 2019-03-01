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Порошенко принял участие в запуске нового цеха на заводе им. Ильича: видео

Сегодня, 18:31

Президент назвал металлургию одной из ключевых отраслей, где Украина может быть лидером

Фото: wikipedia
Порошенко принял участие в запуске нового цеха на заводе им. Ильича: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/95e/4d0/5c795e4d05441.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/95e/4d0/5c795e4d05441.jpg Донбасс Президент назвал металлургию одной из ключевых отраслей, где Украина может быть лидером

На "Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича" состоялось открытие комплекса непрерывного литья заготовок №4, которое посетил президент Украины Петр Порошенко.

"Рад был услышать, что на предприятии резко выросла зарплата, и средняя составляет 18 тыс. грн. Убежден, что металлургия – одна из ключевых отраслей, где мы можем быть лидерами", – говорится на странице главы государства в Facebook.

Глава государства отметил, что Украина улучшила свои показатели в рейтинге стран-производителей стали. 

"За последний год мы поднялись с 14 на 12 место и выполняем задачу по превращению Украины в регионального промышленного лидера", – добавил президент, выразив благодарность жителям Донецкой области, которые работали над реализацией нового проекта.

Напомним, что завод им. Ильича стал одним из предприятий Метинвеста, на котором в прошлом году проводили экологическую модернизацию. В частности, на предприятии начали реконструкцию аглофабрики, одного из источников производственной пыли в городе.

Также мы писали, что Метинвест в 2018 году заплатил в государственный бюджет по 20 млрд гривен налогов и вошел в сотню крупнейших налогоплательщиков государства.

Кроме того, с 1 октября прошедшего года группа Метинвест повысила заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий в среднем на 10%.

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Тег завод, Порошенко, Мариуполь, металлургия

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