Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в оккупированном Донецке почти три десятка танков

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что обнаружили 27 танков контролируемых Россией боевиков в оккупированном Донецке.

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"3 ноября в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил такие нарушения линий отвода: 27 танков (Т-72, большинство с открытой крышей моторно-трансмиссионного отделения), 2 самоходные гаубицы (одна 2С1 "Гвоздика", 122 мм, и одна 2С19 "Мста-С", 152 мм) в Ленинском районе Донецка, а также 1 танк (Т-72) у н. п. Сарабаш (26 км к югу от Донецка)", – говорится в отчете.

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Отдельно сказано, что 3 ноября в неподконтрольных правительству Украины районах беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил "6 бронетранспортеров (два БТР-70/80 и четыре МТ-ЛБ), 32 БМП (БМП-1 и БМП-2, по оценке, в нерабочем состоянии), 1 БРДМ-2 в Ленинском районе Донецка, 2 БМП-1 и 4 бронетранспортера (один БТР-70/80 и три МТ-ЛБ) в н. п. Кальмиусское (42 км юго-восточнее Донецка), а также 1 БРДМ-2 и 1 БМП-1 вблизи н. п. Стыла (34 км к югу от Донецка)".

Сообщалось, что в ночь с 26 на 27 октября была утрачена связь наблюдателей ОБСЕ с беспилотником в районе населенного пункта Нижнекрынское. В миссии отмечают, что погода в это время была хорошей, полет был стабильным и аппарат функционировал хорошо.

Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что пропавший на Донбассе их беспилотник был выведен из строя российской ПВО, что привело к его падению. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что до падения беспилотник успел заметить у боевиков ЗРК "Оса".Как мы на днях писали, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — возле н.п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного Киеву района возле границы с Российской Федерацией.