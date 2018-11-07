Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в оккупированном Донецке почти три десятка танков

Сегодня, 01:24

Также наблюдателями СММ ОБСЕ были обнаружены две самоходные гаубицы

 

Танки боевиков Донбассе. Фото: Архив &quot;Сегодня&quot;
Танки боевиков Донбассе. Фото: Архив "Сегодня"

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что обнаружили 27 танков контролируемых Россией боевиков в оккупированном Донецке.

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"3 ноября в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил такие нарушения линий отвода: 27 танков (Т-72, большинство с открытой крышей моторно-трансмиссионного отделения), 2 самоходные гаубицы (одна 2С1 "Гвоздика", 122 мм, и одна 2С19 "Мста-С", 152 мм) в Ленинском районе Донецка, а также 1 танк (Т-72) у н. п. Сарабаш (26 км к югу от Донецка)", – говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдельно сказано, что 3 ноября в неподконтрольных правительству Украины районах беспилотник СММ дальнего радиуса действия обнаружил "6 бронетранспортеров (два БТР-70/80 и четыре МТ-ЛБ), 32 БМП (БМП-1 и БМП-2, по оценке, в нерабочем состоянии), 1 БРДМ-2 в Ленинском районе Донецка, 2 БМП-1 и 4 бронетранспортера (один БТР-70/80 и три МТ-ЛБ) в н. п. Кальмиусское (42 км юго-восточнее Донецка), а также 1 БРДМ-2 и 1 БМП-1 вблизи н. п. Стыла (34 км к югу от Донецка)".

Сообщалось, что в ночь с 26 на 27 октября была утрачена связь наблюдателей ОБСЕ с беспилотником в районе населенного пункта Нижнекрынское. В миссии отмечают, что погода в это время была хорошей, полет был стабильным и аппарат функционировал хорошо.

Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что пропавший на Донбассе их беспилотник был выведен из строя российской ПВО, что привело к его падению. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Отмечается, что до падения беспилотник успел заметить у боевиков ЗРК "Оса".Как мы на днях писали, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — возле н.п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного Киеву района возле границы с Российской Федерацией.
обсе, Донецк, танки, боевики, гаубицы, бмп, гвоздика, смм обсе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Наблюдатели ОБСЕ обнаружили в оккупированном Донецке почти три десятка танков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики "ДНР" / Фото AFP

Блеф по-крупному: что значит признание Россией псевдовыборов в ОРДЛО

Вчера, 23:20

К новой эскалации на Донбассе такая позиция РФ не приведет

Политика

Павел Климкин. Фото: yes-ukraine.org

Климкин объяснил пророссийские заявления Хуга по Донбассу

Вчера, 15:51

Министр отметил, что спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ на Донбассе весьма ограничен
Загрузка...

Политика

Вячеслав Кириленко. Фото: kmu.gov.ua

Кириленко о заявлении Хуга по Донбассу: Русских видели, а агрессию РФ не признают

5 Ноября, 13:23

Бывший наблюдатель ОБСЕ не увидел на Донбассе российской агрессии против Украины

Политика

Александр Хуг, фото из открытых источников

"Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России

5 Ноября, 12:04

Военные эксперты критикуют позицию бывшего первого замглавы СММ ОБСЕ, а работу миссии признают малоэффективной

Политика

Фото: president.gov.ua

Наш ответ на санкции, визит Меркель в Киев и поддержка в Совбезе ООН: главные новости недели

3 Ноября, 16:00

В то время как Россию высекли в ООН за невыполнение Минских договоренностей, Кремль развлекается введением экономических санкций против Украины

Украина

Фото: president.gov.ua

Порошенко послал Россию вон, а Меркель рассказала про тарифы: ТОП-5 цитат недели

3 Ноября, 10:58

В ОБСЕ знают, как остановить войну на Донбассе, а украинский политолог рассказал, как отыскать в санкционном списке фамилии "агентов влияния" Кремля 
Загрузка...