Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушения со стороны боевиков

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации безопасности и сотрудничества в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировали ряд нарушений со стороны оккупационных войск.

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Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В частности, были замечены вооружения, размещенные с нарушением линии отвода:

- на полигоне возле Тернового в Донецкой области замечены четыре самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), а на полигоне под Бугаевкой в Луганской области – 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 гаубиц (Д-30А "Жаба", 122 мм).

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Кроме того, зафиксированы вооружения, размещенные за линиями отведения, вне мест хранения:

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- на полигоне под Бугаевкой 10 танков (типа Т-64) и 13 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10");

- на полигоне под Терновым – 23 танка (Т-64 – 12 единиц, Т-72 – 11 единиц).

Украинская сторона подчеркнула, что эти нарушения, подтвержденные СММ ОБСЕ, говорят о нарушении Минских договоренностей и соглашений о режиме прекращения огня.

"Вооруженные формирования РФ продолжают наращивать вооружения и военную технику в прямой близости к линии столкновения, в очередной раз демонстрируя стойкое нежелание придерживаться Минских договоренностей и выполнять взятые на себя обязательства", - заявили в штабе ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", 9 сентября Трехсторонняя контактная группа (ТКГ)договорилась об инспекции украинских позиций в районе населенного пункта Шумы, поскольку боевики обвиняли украинскую сторону в укреплении позиций, что было запрещено прежними договоренностями. Однако инспекция так и не была проведена из-за новых требований врага и очередного обстрела. Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина не пойдет на новые условия боевиков.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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