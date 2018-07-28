Нацгвардейцы задержали восьмерых подозреваемых в сотрудничестве с "ДНР"

В течение двух суток на Донбассе военнослужащими Национальной гвардии Украины были задержаны восемь человек, подозреваемые в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Об этом сказано в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Граждан задержали военные наряды Нацгвардии на мобильных и стационарных блокпостах вблизи города Мариуполя и поселка Благодатного Донецкой области. Причиной задержания стала информации из базы данных Нацполиции, согласно которой лица подозреваются в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР", – отмечено в сообщении.

Задержанные переданы сотрудникам Нацполиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Не так давно украинские контрразведчики разоблачили военнослужащего ВС Украины, который выполнял указания и сотрудничал с боевиками "ДНР".

Не так давно в Луганской области украинские правоохранители задержали боевика так называемой "народной милиции" "ЛНР".

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины во время отработки мер по противодействию международному терроризму выявили механизм незаконной легализации на территории нашей страны членов террористических группировок.



